ВОЙНА В Украине На случай ядерного удара на Киевщине есть 425 специальных убежищ – Кулеба

2022-11-03 22:00

На Киевщине есть 425 специальных укрытий для населения на случай ядерной угрозы. Их планируют оборудовать радиоприемниками до 15 ноября.

Об этом рассказал глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Последние 8 месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно. Как должностное лицо, я готовлюсь к худшему сценарию, но надеюсь, что все будет нормально», — отметил он.

По его словам, вопрос ядерной безопасности, к сожалению, не поднимался последние 30 лет. Но за последние 5 месяцев все изменилось. Кулеба отметил, что требует от людей, с которыми работает, «не подходить к этому формально».

425 специальных убежищ расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию. В общей сложности в области примерно есть тысяча укрытий.

«Самое простое — цокольный этаж. Там окна выходят на улицу, но наполовину. Они не подходят для защиты от радиационной угрозы», — подчеркнул он.

В случае ядерной атаки, по словам Кулеба, прежде всего человек должен перейти в укрытие. Второй шаг — нужно иметь связь, чтобы узнать, что делать дальше. Однако если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет.

«Единственное, что будет работать, — это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация — это будет самое главное», — отметил он.

Напомним, Дмитрий Медведев угрожает ядерным ударом по Украине в случае ее победы в войне.

Ранее выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай», владимир путин заявил, что россии не нужен ядерный удар по Украине, в этом нет «ни политического, ни военного смысла». В то же время он признал, что пока ядерное оружие существует, всегда будет опасность его применения.