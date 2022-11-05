ВОЙНА В Украине В МИД жестко ответили на заявление путина по "гарантиям Украины" по поводу зерна

2022-11-05 10:00

Украина не принимала никаких новых обязательств по "зерновому соглашению", о которых заявили в стране-террористке РФ, агрументируя таким образом возобновление своего участия в Черноморской инициативе.

Об этом написал спикер МИД Украины Олег Николенко.

Опровержение кремлевского фейка о "предоставлении Украиной гарантий" Николенко изложил в трех пунктах:

- Украина не использовала и не планировала использовать зерновой коридор в военных целях;

- Украина четко придерживается положений зернового соглашения;

- Украина не брала новых обязательств, выходящих за пределы действующих в зерновом соглашении.

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Также дипломат подчеркнул, что украинская сторона никогда не подвергала зерновой маршрут опасности, поскольку в рамках соглашения гарантировала безопасную и надежную среду функционирования зернового коридора.

"Москва вернулась к зерновому соглашению благодаря активной дипломатии Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. В координации с Украиной они нашли слова, которые понял Путин. Это была позиция силы, а не уступок. Возвращение России к выполнению своих обязательств в рамках зерновой инициативы ярко иллюстрирует действенную формулу: сильная позиция + решительные действия = результат", – пояснил Николенко.

Представитель украинского МИД поблагодарил ООН и Турцию за лидерство в вопросе возобновления функционирования зернового коридора, который является важной составляющей в обеспечении глобальной продовольственной безопасности.