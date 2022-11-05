ВОЙНА В Украине путин хочет собрать миллион мобилизованных и рассчитывает на длительную войну – Жданов

2022-11-05 15:00

Поскольку Россия не может одолеть Украину техникой, цель российского диктатора – затоптать нас сапогами, убежден военный эксперт.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин хочет собрать миллион мобилизованных и очень на них надеется. Он рассчитывает на продолжительную войну.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил военный эксперт Олег Жданов.

"Он (Путин – ред.) хочет как в 41 году, формировать маршевые роты и с легким стрелковым оружием отправлять их на фронт. Потому что техники и вооружения на такое количество людей у него нет, как выяснилось на сегодняшний день. А вы еще не забывайте, что 1 ноября начался призыв на срочную военную службу в Российской Федерации, и там еще планируют собрать 120 тысяч призывников, и эти призывники пополнят части, а те, кто должен быть демобилизован по выслуге сроков, их не отпускают домой. Скорее всего, эти 120 тысяч, на смену которым придут молодые, их опять же пригонят в Украину как пополнение личного состава", — отметил Жданов.

Военный эксперт рассказал, какова цель у российского диктатора.

"И его (Путина – ред.) цель, если не одолеть нас техникой, – затоптать нас сапогами", – объяснил Олег Жданов.