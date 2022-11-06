ВОЙНА В Украине Много снега и морозы до минус 20°: прогноз погоды в Украине на ближайшие два месяца

2022-11-06 21:00

 

Снег и морозы до минус 5-11° ударят в Украине уже в этом месяце.

Декабрь почти весь будет с минусом и днем, и ночью. В то же время, ночью в середине месяца температура будет опускаться до минус 16-17° и даже 20° на севере страны.

Такой прогноз опубликовал портал Gismeteo.

Также в декабре, согласно этому прогнозу, будет много снега, который с начала месяца ожидается на западе Украины, а со второй недели уже на остальной территории страны.

Морозы также ударят сразу в начале зимы, а с 7 декабря они значительно усилятся, но будут держаться недолго. С 11 декабря в Украину придет потепление, когда ночи еще будут оставаться морозными, а днем температура воздуха будет держаться в пределах от 0° до +3°. На юге 12-15 декабря вообще воздух днем прогреется до 8-11° выше нуля.

Стоит отметить, что ранее народный синоптик Владимир Деркач сообщал, что первый месяц зимы будет переменчивым — похолодание будет чередоваться с оттепелями. В начале декабря будет холодно, особенно ночью, говорит народный синоптик.

Напомним, что ранее в Укргидрометцентре сообщили, что нынешняя зима не будет иметь длительных периодов с очень сильными морозами, как это было раньше. Похолодания, конечно, будут, но кратковременные и с минимальной температурой ночью до -15…-20 градусов. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух вообще прогнозирует, что зима 2022-2023 годов будет теплой.

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