ВОЙНА В Украине Украинцам без документов за границей будут оформлять удостоверение на возвращение: как это будет работать

2022-11-05 19:00

С 14 ноября вступает в силу постановление правительства по оформлению и выдаче удостоверения личности на возвращение домой. Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко во время брифинга рассказала, по какой процедуре соответствующие документы будут выдаваться гражданам Украины.

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“Этот экспериментальный проект поможет миграционной службе идентифицировать и вернуть на родину наших граждан. Оформление и выдача удостоверений на возвращение в Украину будет выдаваться без присутствия этих граждан. В частности, по обращениям их родственников, представителей или по обращению Минреинтеграции”, – отметила она.

Детали

В частности, постановлением правительства от 21 октября 2022 года утвержден экспериментальный проект "об оформлении и выдаче на территории Украины удостоверения лица на возвращение в Украину". Науменко отметила важность проекта, потому что по разным оценкам, более 1 миллиона граждан Украины были насильственно депортированы и перемещены с оккупированных территорий на территорию российской федерации, где у них изъяли документы.

“Удостоверение будет оформляться лицам, информация о которых содержится в Едином государственном демографическом реестре или в информационных системах Государственной миграционной службы. Также будет выдаваться детям, независимо от того, есть эта информация в Государственной миграционной службе или нет. Постановление вступает в силу 14 ноября 2022 года. И мы уже в полном объеме с нашими коллегами из Минреинтеграции, Министерства иностранных дел и правозащитными организациями готовы к ее реализации”, – сказала она.

Дополнение

Минреинтеграции сообщило, что украинцы с оккупированных территорий, потерявших свои документы, смогут вернуться из-за границы при наличии свидетельства о рождении.