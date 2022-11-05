ВОЙНА В Украине роССия рассчитывает воевать против Украины как минимум до 2023 года, - Defense Express

2022-11-05 20:00

Россия рассчитывает воевать против Украины минимум до 2023 года, но ядерное вооружение применит разве что как последний аргумент

Об этом рассказал директор информационно консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире Еспресо.

"Нам нужно быть достаточно осторожными. Год - два рф будут иметь запасы оружия для поддержки боевых действий с такой интенсивностью, как сейчас. Единственное уязвимое место - я думаю, прежде всего высокоточные средства поражения и артиллерийские боеприпасы. Высокоточные ракеты производить будет почти невозможно, а по артиллерии , то закупка боеприпасов у Северной Кореи имеет продолжение", - отметил он.

Сергей Згурец добавил, что в Пентагоне и Госдепе не видят изменений в российских подходах к передвижению боеприпасов. По оценкам зарубежных специалистов, рф будет делать ставку на длительную войну – по меньшей мере, до 2023 года.

Сергей Згурец отметил, что мобилизация подтверждает, что россияне рассчитывают на боевые действия с использованием значительного количества пушечного мяса. Так, в рф мобилизовали около 300 тыс. мужчин, из которых 80 тыс. – бросили на пополнение потерь. С 1 ноября начался призыв, который позволит добрать еще 120 тыс. кафиров.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express считает, что приблизительно в 2023 году РФ сможет для еще одной волны наступательных действий.

"Будет акцент на лобовых штурмовых атаках с использованием живой силы. И до ядерного оружия дойдет разве что на последнем аргументе. Пока есть живая сила, до ядерного оружия не дойдет", - подчеркнул Сергей Згурец.