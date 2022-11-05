ВОЙНА В Украине роССия вслед за мобиками перебрасывает в Беларусь инженерные войска: что известно на сейчас

2022-11-05 22:00

В Беларусь прибывают инженерные войска для строительства казарм и лагерей, об этом сообщают партизаны.

Работы, как утверждает издание «Сопротивление», выполняются в рамках создания так называемой единой региональной группировки войск России и Беларуси.

Ожидается, что оно будет насчитывать до 20 тыс. человек.

При этом большинство казарм планируется построить в Брестской области, именно туда и прибывают российские тыловые подразделения.

Добавим, по мнению лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, режим Лукашенко уже официально вступил в войну против Украины.

«Знаете, когда говорят "Официально Беларусь не вступит в войну", это меня немного удивляет. Потому что режим Лукашенко уже официально вступил в эту войну. Когда мы говорим о белорусской армии, я думаю, что большая вероятность вступления белорусских войск была в феврале, когда Лукашенко также был уверен в этом блицкриге, как и Путин, как и Кремль. Но уже тогда было ясно, что у белорусской армии нет антиукраинских настроений. Белорусские солдаты не мотивированы идти воевать против украинцев», - подчеркнула Тихановская в интервью «Украинской правде».

По ее словам, военные Беларуси понимали, что они не опытны в военных действиях и просто будут использованы как пушечное мясо.

«А Лукашенко понял эти настроения в армии. В настоящее время крайне маловероятно, что такой приказ может быть отдан. Хотя под давлением, конечно, Лукашенко это может сделать», - говорит оппозиционерка.

Также она отметила, что в Беларуси идет мобилизация, но скрытая.

В свою очередь мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» сообщает, что за последние 8 месяцев режим Лукашенко передал РФ уже более 65 132 тонн боеприпасов, минимум 122 танка Т-72А; 36-44 Уралов, 20 БМП-2.

Ранее белорусские партизаны сообщали, что в Гомельской области местные военные комиссариаты проводят скрытую мобилизацию водителей и механиков.

Их привлекают к обслуживанию военной техники вооруженных сил России, находящихся на территории Беларуси.