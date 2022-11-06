ВОЙНА В Украине роССия втрое увеличила интенсивность атак на отдельных участках фронта – Залужный

2022-11-06 13:00

 

По словам Залужного, ежедневно на фронте происходит до 80 атак со стороны РФ.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские оккупационные войска втрое увеличили интенсивность боевых действий на определенных участках фронта.

Как говорится в Telegram главнокомандующего ВСУ, об этом он заявил во время телефонного разговора с верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе и командующим ВС США в Европе генералом Кристофером Каволи. Залужный подчеркнул, что ежедневно на фронте происходит до 80 атак со стороны РФ.

"Обсудили ситуацию на фронте. Она напряженная, однако контролируемая. Противник втрое увеличил интенсивность боевых действий на отдельных участках фронта – до 80 атак ежедневно. Благодаря мужеству и мастерству наших воинов мы держим оборону", – говорится в сообщении.

Во время разговора стороны также отметили проблему ракетных атак России и применения врагом ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Наши партнеры понимают необходимость поставки Украине систем противоракетной и противовоздушной обороны и прилагают к этому значительные усилия", – подчеркнул Залужный.

 

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