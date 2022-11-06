ВОЙНА В Украине Байден пообещал вскоре "освободить Иран"

2022-11-06 10:00

 

Президент США Джо Байден заявил о скором "освобождении Ирана" на фоне протестов в этой стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Цитата

"Не волнуйтесь, мы освободим Иран. Они освободят себя очень скоро", – сказал Байден.

Детали

Президент США выступил с таким заявлением во время предвыборной акции в поддержку представителя демократов Майка Левина, когда сторонники протестов подняли телефоны с надписью FREE IRAN ("Свободу Ирану").

Напомним

В городах Ирана продолжаются массовые протесты после гибели 22-летней Махсы Амини, которую полиция морали задержала за неправильное ношение хиджаба.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи обвинил США и Израиль в разжигании волны общенациональных беспорядков на фоне смерти Махсы Амини.

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