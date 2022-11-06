ВОЙНА В Украине Мариуполь превратили в логистический хаб врага: советник мэра сообщил о движении техники и оккупантов

2022-11-06 11:00

 

Российские оккупанты окончательно превратили Мариуполь Донецкой области в свой военный логистический хаб - в городе и в окрестностях снова фиксируют движение техники и живой силы врага, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

Цитата

"Мариуполь окончательно превращен в военный логистический хаб. В свою очередь это упрощает фиксацию перемещения военной силы противника", - отметил он.

Детали

Так, по данным Андрющенко, снова фиксировалось движение военных оккупантов:

села Камышеватое и Демяновка Мариупольского района. "С вчера прибыло большое количество военных, расселяются по помещениям школ, садов и по частным домам при содействии местных коллаборантов. Из разговоров - мобилизованные, которых переводят на Запорожское направление фронта", - сообщил Андрющенко.
Мариуполь. "8:45 по Киевскому времени. 14 тентованных КАМАЗов на выезд в сторону Мангуша. Отслеживаем дальнейшее движение", - отметил советник мэра.

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