ВОЙНА В Украине Во Владивостоке власти готовятся к возможным протестам из-за мобилизации и потерь в войне - Генштаб

2022-11-06 15:00

В городе Владивосток власти рф готовятся к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине, пишет УНН со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Детали

Отмечается, что руководство Приморского края российской федерации вынуждено вводить дополнительные меры безопасности и усиливать полицейский режим.

В городе Владивосток власть готовится к возможным протестным проявлениям среди местного населения, которое выражает недовольство из-за проведенных ранее мобилизационных мероприятий и больших потерь представителей региона на войне в Украине.

Напомним

В населенном пункте Тополевка российские оккупанты используют в качестве “живого щита” местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.