ВОЙНА В Украине роССия обвинила Великобританию в причастности к атаке в Севастополе

2022-11-06 16:00

МИД россии 3 ноября вызвал посла Великобритании в москве Дебору Броннерт, которой выразили "решительный протест" в связи с якобы причастностью Лондона к атаке на Севастополь. Об этом говорится в заявлении МИД рф.

Детали

Как отмечается в МИДе россии, такой "протест" выразили через активное участие британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности "с целью проведения диверсионных операций на море".

"В случае продолжения таких актов агрессии, угрожающих прямым вовлечением в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет полностью лежать на британской стороне", — говорится в сообщении МИД россии.

москва не предоставила конкретных доказательств для подтверждения своих заявлений. Как говорят в МИД россии, они, якобы, располагают информацией, что Военно-морские силы Великобритании "передали украинской стороне определенное количество" беспилотных аппаратов.

Напомним

Ночью и утром 29 октября в Севастополе слышались звуки взрывов и залпов. По словам назначенного рф "губернатора" Севастополя михаила развожаева, произошла атака беспилотников, которую отражали корабли черноморского флота россии.

Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что причиной взрывов в Севастопольской бухте мог стать неудачный пуск российскими оккупантами ракет противовоздушной обороны.

2 ноября были обнародованы первые спутниковые снимки Севастопольской бухты, сделанные после "атаки БПЛА" военных кораблей черноморского флота российской федерации.