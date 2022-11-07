ВОЙНА В Украине кремль отходит от "ядерных игр": аналитики ISW назвали возможные причины

2022-11-07 18:00

Российская Федерация может продолжать угрожать ядерным ударом, чтобы попытаться повлиять на Украину через западных союзников. Такая тактика приведет к провалу в попытках насильно посадить Киев за стол переговоров.

По мнению аналитиков Института изучения войны, применение Россией ядерного оружия в Украине маловероятно. При этом отмечается, что Москва принимает меры для деэскалации собственной ядерной риторики.

"Украина и ее международные сторонники четко дали понять, что они не согласятся на переговоры под дулом пистолета и не откажутся от суверенного права Украины на свои территории", - говорится в сообщении.

Известно, что советник по национальной безопасности США Джейк Салливан общался с советником президента РФ по вопросам внешней политики Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, чтобы уменьшить риск применения ядерного оружия.

Кроме того, российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил 26 октября, что глава минобороны России Сергей Шойгу звонил коллегам, уверяя, что Москва не планирует использовать ядерного оружия против Украины.

Также лидер Китая Си Цзиньпин 4 ноября заявил, что "международное сообщество должно ... совместно противостоять применению или угрозам применения ядерного оружия, выступать за то, чтобы ядерное оружие не применялось и ядерные войны не велись, чтобы предотвратить ядерный кризис в Евразии".

Ядерные угрозы Путина - что известно

Президент Российской Федерации Владимир Путин и его чиновники неоднократно прибегали к угрозам применить ядерное оружие против Украины, а также намекали на удар по западным странам. Так, 21 сентября президент России заявил, что использует все имеющиеся средства в случае якобы появления угрозы территориальной целостности РФ.

В НАТО заверили, что в Кремле знают о тяжелых последствиях применения ядерного оружия.

После повреждения Крымского моста в Кремле уклонились от прямого ответа на вопрос о применении ядерного оружия в ответ на подобные события. Позже глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ядерная доктрина будет распространяться и на временно захваченные территории Украины.

При этом президент Владимир Зеленский считает, что применение ядерного оружия не повлияет на ситуацию на фронте.