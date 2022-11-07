ВОЙНА В Украине Рассматриваем все сценарии в энергетике и готовим ответные действия, - Зеленский

2022-11-07 19:00

 

Президент Владимир Зеленский рассказал, что власти рассматривают все вероятные варианты ситуаций в энергетике и готовят соответствующие планы действий.

Об этом он заявил в вечернем видеообращении.

"По состоянию на этот вечер в Киеве и шести областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 млн потребителей. Больше всего сейчас - в Киеве и Киевской области. Действительно сложно.

На неделе у меня было несколько специальных совещаний с чиновниками, представителями энергетических компаний и вертикали областных администраций по поводу вероятных вариантов ситуации в энергетике. Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим соответствующие действия", - рассказал глава государства.

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