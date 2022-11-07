ВОЙНА В Украине ВСУ форсировали реку в районе Сватово и продолжают наступление на Кременную — ISW

2022-11-07 19:30

Украинские войска вели штурм в направлении Куземовки, что в 13 км северо-западнее Сватового.

Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на линии Сватово-Кременная и вели штурм в направлении Куземовки, что в 13 км северо-западнее Сватового.

Об этом говорится в отчете американского Инстута изучения войны (ISW).

По данным Института, украинские войска форсировали реку Жеребец к западу от Сватово и выявляют российские позиции на линии Куземовки-Коломыйчихи. На видео с геолокацией, которое распространил российский военный блогер в Сети, видно, как украинские войска наносят удары по российской бронетехнике примерно в 30 км северо-западнее Сватового, что свидетельствует о том, что российские войска удерживают позиции в районе Ягодное-Орлянка.

Также по сообщениям российского милблогера, ВСУ перегруппировываются в этом районе после неудачного штурма Ягодного, а также продолжают попытки наступать на Кременную.

Генштаб ВСУ сообщил, что украинские войска отразили наступление россиян на Белогоровку, что в 10 км к югу от Кременной.

Российские источники также утверждали, что украинские силы нанесли удар HIMARS по российским позициям в Сватово и Кременной и обстреляли российские позиции на линии Сватово-Кременная.

Напомним, что в Луганской области российские оккупанты пытаются вернуть под свой контроль Белогоровку, которая для них является своеобразным плацдармом.

В районе Сватово продолжаются активные бои. Контрнаступление ВСУ в этом районе в последние дни несколько замедлилось.