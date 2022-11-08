ВОЙНА В Украине "В интересах США": советник Байдена подтвердил контакты с кремлем

2022-11-08 19:00

 

В США признались, что продолжают общаться со страной-агрессорой. Однако уверяют, что они знают "с кем имеют дело".

Об этом заявил советник США по национальной безопасности Джейк Салливан на своем выступлении в Нью-Йорке. Он подтвердил, что несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, каналы связи между Вашингтоном и Москвой остаются открытыми.

О чем общаются США и Россия

Джейк Салливан считает, что поддерживать связи с Россией "в интересах" США. Заметим, что Белый дом так и не опровергал слухи о том, что советник Салливан ведет переговоры с Россией по предотвращению ядерного удара по Украине.

 

 

 

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"В интересах США": советник Байдена подтвердил контакты с кремлем 2022-11-08 19:00