ВОЙНА В Украине Свет будет! В Укрэнерго впервые за последний месяц заявили, что ситуация в энергосистеме страны быстро стабилизируется

2022-11-09 08:24

Ситуация с энергоснабжением в Центральном регионе (Киев, Киевская, Черкасская, Черниговская, Житомирская области) и в Северном (Харьковская, Полтавская, Сумская области) улучшится в течение следующих нескольких дней. Главное условие для этого - отсутствие новых обстрелов со стороны российских оккупантов. Об этом заявил глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий в эфире национального телемарафона новостей.

"Думаю, нам всем, потребителям, нужно еще потерпеть несколько дней при условии, что не будет новых обстрелов, для того чтобы произошли ощутимые облегчения с энергопотреблением, чтобы графики отключения были более комфортными. При отсутствии обстрелов - а это важное условие! - мы сможем улучшить энергоснабжение в Центральном и Северном регионах", - сказал он.

В результате пяти массированных и ряда более мелких вражеских обстрелов ситуация в энергосистеме до сих пор остается достаточно сложной, особенно в Киевской и Харьковской областях, объяснил чиновник.

"Здесь вводятся графики почасовых отключений, и, к сожалению, иногда приходится применять дополнительные аварийные отключения, чтобы сбалансировать энергосистему в этих регионах. Дефицит мощности в течение дня здесь меняется, потому что меняется объем потребления и генерации, доступный диспетчеру, но именно в этих регионах превышает в среднем 1000 МВт", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, властям и энергетикам необходимо готовится к любому сценраию событий, в том числе и негативному - блэкауту. Возможность блэкаута энергосистемы он напрямую связывает с интенсивностью ее обстрелов войсками агрессора.

Кудрицкий отметил, что в ближайшее время надеется на дополнительные инструменты обеспечения энергоснабжения в Киеве и области.

Он добавил, что импорт электроэнергии из Европы более перспективен чем импорт угля.

Главной задачей Укрэнерго остается восстановление магистральной сети в центральном и северном регионе, чтобы объемы мощности, в которых они нуждаются, передать из других регионов.

"После этого можно будет работать над источниками обеспечения страны электроэнергией в целом, балансом энергосистемы как потенциально за счет импорта, так и за счет задействования дополнительных источников генерации внутри страны", - заключил Кудрицкий.