ВОЙНА В Украине Если рф применит ядерное оружие, США уничтожат большую часть роССийских военных возможностей, – генерал Ходжес

2022-11-09 18:30

 

В случае применения ядерного оружия, положительных последствий для России не будет.

Об этом в интервью 24 каналу заявил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

"Их будет ноль, если россияне решатся использовать ядерное оружие. На поле боя им это не принесет выгоды, а только беду. Потому что коллективный Запад во главе с США должен будет отреагировать", - пояснил генерал.

Ходжес отметил, что Кремль хочет, чтобы люди как можно больше говорили о ядерном оружии и высказывали свои опасения. Российское ядерное оружие эффективно только тогда, когда его не используют.

"Как только его используют - все. Потому что потом в дело вступят США и уничтожат большую часть российских военных возможностей", - подчеркнул экскомандующий американской армией.

Генерал отметил, что у страны-агрессора нет друзей. Он привел в пример встречу Си Цзиньпиня с канцлером Олафом Шольцом, когда глава Китая сказал, что осуждает вероятное использование Россией ядерного оружия, но вместе с тем осуждает и угрозы ядерного оружия.

"То есть у России в этом вопросе нет друзей, может, только одна КНДР. Но союзников, которые одобрили бы применение ядерного оружия по Украине, у них нет", - добавил Ходжес.

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