ВОЙНА В Украине Подоляк озвучил цель визита Патрушева в Иран

2022-11-09 22:00

 

Подоляк отметил, что Патрушев будет просить у Ирана новую военную помощь - ракеты и дроны, чтобы преодолеть дефицит.

В офисе президента отреагировали на визит секретаря Совбеза России Николая Патрушева в Иран.

"Кремль истощен. Ресурсы России доходят до предела. Отсюда истерические просьбы дать передышку ("переговоры"). Отсюда и визит Патрушева в Тегеран", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Патрушев будет просить у Ирана новую военную помощь. В частности, ракеты и дроны, чтобы преодолеть дефицит.

"Идеальное время удвоить помощь Украине", - отметил советник главы ОП.

Напомним, секретарь Совбеза РФ Патрушев проводит переговоры в Иране.

Ранее СМИ писали, что Россия заплатила Ирану 140 млн евро за дроны-камикадзе для войны в Украины и передала образцы западного оружия.

 

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