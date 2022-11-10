ВОЙНА В Украине За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

2022-11-10 20:00

 

За сутки 9 ноября украинские войска на определенных участках продвинулись на Луганском направлении на расстояние до 2 километров.

Источник: заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге 10 ноября

Прямая речь: "Группировка Сил обороны продолжает постепенно освобождать украинскую землю от захватчиков. Так на Луганщине только за минувшие сутки подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 километров".

subscriber subscriber

Еще по теме

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

2022-11-10 21:00

Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

2022-11-10 19:30

ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

2022-11-10 19:00

Генштаб: Вероятный выход врага из Херсона – результат действий ВСУ

2022-11-10 18:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный

2022-11-10 21:00

За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб

2022-11-10 20:00

Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW

2022-11-10 19:30

ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук

2022-11-10 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

ВСУ возобновили контроль над 41 населенным пунктом на Херсонском направлении, - Залужный 2022-11-10 21:00
За сутки ВСУ продвинулись на Луганщине на 2 километра – Генштаб 2022-11-10 20:00
Отступление военных РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ, - ISW 2022-11-10 19:30
ВСУ ударили по штабу роССиян в поселке Червоный Маяк в Херсонской области, - Братчук 2022-11-10 19:00