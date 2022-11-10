ВОЙНА В Украине В Кремле определились, кто поедет на саммит G20

2022-11-10 18:30

Вместо главы Кремля страну-агрессора на G20 будет представлять Лавров.

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин не поедет на саммит лидеров G20, который состоится на Бали.

Об этом сообщили пропагандистские росСМИ.

"Владимир Путин не поедет на саммит G20 на Бали, российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров", – заявил Песков 10 ноября.

Стоит отметить, что ранее о том, что Путин решил не ехать на Бали, писали западные СМИ. В частности, там отмечали, что тем самым в Кремле желают избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, который назвал Путина "военным преступником".

В то же время президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие в G20. Так, спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что вероятнее всего, речь пойдет об онлайн-формате.

"В каком-то формате, конечно, что Владимир Зеленский примет участие в саммите G20. Больше сказать не могу", – сказал Никифоров.

Напомним, саммит G20 состоится 15-16 ноября на острове Бали в Индонезии.