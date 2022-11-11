ВОЙНА В Украине На украино-румынской открыт новый автомобильный пункт пропуска - Красноильск

2022-11-11 17:32

На украино-румынской границе начал работу автомобильный пункт пропуска Красноильск. Об этом сообщил Офис президента.

"Впервые со времени восстановления независимости Украины происходит открытие нового пункта пропуска через государственную границу: на украино-румынской государственной границе в пределах участка Черновицкой области с сегодняшнего дня начинает работу автомобильный пункт пропуска Красноильск", – говорится в сообщении.

Указано, что "начало работы этого пункта – это не только облегчение пересечения границы для граждан Украины и дополнительные рабочие места, но и возможность разгрузить единственный на Буковине пункт пропуска на границе с Румынией – Порубное, где очередь из грузовиков иногда могла достигать десятков километров".

Красноильск сможет в сутки пропускать 2000 граждан, 10 автобусов и 490 автомобилей. Впоследствии этот пункт станет полноценным грузовым пунктом пропуска.

"Вопрос о создании необходимых инфраструктурных условий для автомобильного сообщения, в том числе грузового, более 3,5 тонн уже обсуждается с румынскими коллегами", – добавили в ОП.

В открытии нового пропускного пункта приняли участие премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и премьер-министр Румынии Николае Чуке.

При этом отмечается, что уже на 85% готов и международный пункт пропуска Дяковцы, также на границе с Румынией. До конца года завершится выполнение работ.