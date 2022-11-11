ВОЙНА В Украине Бывший зам главнокомандующего НАТО пояснил, что будет означать освобождение Херсона

2022-11-11 21:36

Потеря Херсона является самым "большим унижением" для президента эрефии за все его каденции. Об этом заявил бывший заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО, британский генерал Ричард Ширрефф, передает Sky News.

"Херсон был первым захваченным городом. Он (путлер) с большой помпой объявил, что там будет Херсонская губерния - и вот крупное поражение. Это означает, что роССияне отстают, это означает, что украинцы обезопасили побережье Черного моря. Это означает крупное поражение российской армии", - подчеркнул военный.

По словам Ширеффа, последние события в Херсонской области, вероятно, окажут "драматическое" влияние на боевой дух армии оркостана.

"Любая форма отступления, подобная этой, сильно ударит по моральному духу военных. Как бы то ни было, мы видели, как моральный дух россиян сильно пострадал в результате массовой мобилизации необученных призывников, которых волей-неволей бросили на линию огня. Это совсем не поможет делу русским. Все это пойдет на помощь украинцам", - уверен генерал.

Напомним, ранее глава минубийств эрефии отдал приказ вывести войска с правого берега временно оккупированной Херсонщины.