ВОЙНА В Украине В Пентагоне раскрыли, что войдет в новый пакет военной помощи Украине

2022-11-12 20:00

 

В Министерстве обороны США заявили о том, что новый пакет помощи Украине в сфере безопасности и обороны включает, в частности, зенитно-ракетные системы, ракеты ПВО, а также артиллерийские снаряды, бронированные транспортеры, стрелковое оружие и другое оборудование.

Об этом говорится в официальном сообщении Пентагона.

"Министерство обороны объявляет о выделении пакета помощи по полномочиям президента стоимостью до $400 миллионов с целью удовлетворения критически важных потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", - отмечается в документе.

Предусматривается передача Украине ракет для комплексов HAWK, четырех систем ПВО Avenger и ракет Stinger к ним, а также боеприпасов для систем HIMARS.

Также США выделят Украине 21 тысячу артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 500 высокоточных снарядов этого же калибра, 10 тысяч минометных снарядов 120 мм.

В пакет также входят 100 транспортеров HMMWV, 400 гранатометов, стрелковое оружие, оптика и более 20 млн патронов. Кроме того, украинские силы получат подрывное оборудование для ликвидации препятствий и зимнее защитное снаряжение.

Подчеркивается, что в связи с непрерывными атакими РФ по критически важной инфраструктуре Украины дополнительные возможности ПВО являются жизненно важными.

 

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