ВОЙНА В Украине Как выглядят разрушенные мосты и переправы оккупантов на Херсонщине: фото из космоса

2022-11-12 10:00

Перед масштабным отводом войск из Херсона российские оккупанты уничтожили мосты и переправы через Днепр.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые были обнародованы в сети.

Как проинформировал визуальный исследователь издания The New York Times Кристиан Триберт, на утро 11 ноября был разрушен Антоновский мост.

По его словам, на спутниковых снимках видно, что россияне перед тем, как отводить войска из Херсона, уничтожили несколько пролетов конструкции.

Более того, на север от Антоновского моста также разрушена конструкция через реку Ингулец в Дарьевке.

Отдельно корреспондент The NYT прокомментировал ситуацию на дамбе Каховской ГЭС. По словам Триберта, три шлюзовых затвора под разрушенными пролетами моста либо открыты, либо повреждены. "Укргидроэнерго", которое занимается эксплуатацией Каховской ГЭС, заявило, что не слышало о новых повреждениях плотины и не дает никаких комментариев.

CNN также сообщает, что дамба Каховской ГЭС в течение минувших суток получила серьезные повреждения, в результате чего вода вытекает из трех шлюзовых ворот на плотине, где расположен крупный гидроэлектрический проект.

"Неясно, чем вызвано последнее разрушение, которое произошло недалеко от западного берега. Местные Telegram-каналы сообщили в четверг вечером о звуках взрывов вокруг плотины. Шлюзовые ворота под разрушенными секциями моста являются единственными, выпускающими воду, но по спутниковым снимкам неясно, были ли они повреждены взрывом и контролируется ли выпуск воды, или ему препятствуют обрушившиеся секции моста", - говорится в публикации CNN.