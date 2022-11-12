ВОЙНА В Украине Начинаются соревнования по переброске резервов: эксперт о будущих боях на юге Украины

2022-11-12 11:00

Украинские военные не будут брать прямым штурмом Энергодар Запорожской области, а лишь после того, как будет совершена контрнаступательная операция на Мелитополь и Бердянск.

О том, как ВСУ будут освобождать юг рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что первую линию обороны российские оккупанты начали готовить на административной границе Крыма еще в 2015 году и считается серьезной оборонительной линией.

"Сейчас начинается соревнование, кто первый перебросит резерв. Судя по тому, как выходили российские войска, то основную часть своих войск они вывели вместе с техникой. Этим обусловливаются и быстрые продвижения наших войск, некому было сопротивляться, были только арьергарды, которые мы там разбивали и продвигались вперед. И сегодняшний подрыв утренних мостов через реку Днепр. Сейчас кто первый перебросит резервы, тот будет иметь преимущество", - подчеркнул он.

По мнению эксперта, в дальнейшем ключевым направлением противостояния станет Донецкое направление, где у России много политических и экономических задач.

На Запорожском направлении украинским военным придется действовать очень осторожно, учитывая опасности для Запорожской АЭС.

"Энергодар будет освобождаться не прямым штурмом, а после того, как ВСУ проведут контрнаступательную операцию на Мелитополь и Бердянск. Если мы прорываемся на Мелитополь, он попадает в окружение, и тогда российские войска будут вынуждены покинуть город. Вести активные боевые действия там очень опасно, учитывая Запорожскую АЭС и количество веществ, хранящихся в этих шести атомных реакторах", - добавил Олег Жданов.