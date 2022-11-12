ВОЙНА В Украине ВСУ освободили более 3 тысяч квадратных километров на юге Украины

2022-11-12 13:00

 

ВСУ по состоянию на 11 ноября освободили от российских оккупантов около трех тысяч квадратных километров на юге Украины.

Как рассказала пресс-секретарь пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, Командованию Сил Обороны Украины известно о том, что на этих территориях еще остаются подразделения войск РФ, которые "попытаются, наверное, создать диверсионные мероприятия".

"Работа по этому направлению нами продолжается. Поэтому мы не спешим заявлять об освобождении территорий. Хотя их площадь увеличилась уже в десятки раз. Если предыдущие сутки мы говорили о 260 квадратных километрах, то сегодня это более 3000 квадратных километров освобожденных территорий", - рассказала она.

Также она подчеркнула, что все еще есть территории, где могут оставаться российские оккупанты.

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