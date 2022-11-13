ВОЙНА В Украине Военные оценили угрозу переброски роССиян из-под Херсона на восток

2022-11-13 11:00

Переброска российских сил (сбежавших с правого берега Днепра в Херсонской области) на восток грозит динамике боев на этом направлении. Но наши военные делают все, чтобы снизить потенциал врага еще на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

На вопрос журналиста, может ли быть увеличение вражеского континента на востоке после бегства с правобережья Херсонской области, он выразил надежду, что "коллеги на юге не дадут оккупантам такой возможности".

"Я уверен, что наш Генштаб думает о том, чтобы нанести удары врагу, чтобы у него такой возможности не было. Насколько я вижу, россияне сами боятся, что мы сможем взять резервы на юге", - сказал Череватый.

При этом он не исключает угрозы изменения динамики боевых действий на востоке, если россиянам все же удастся перебросить часть сил из Херсонской области на восточное направление.

"Конечно это может произойти, если мы не будем ничего делать. История этого полномасштабного вторжения показала, что мы как раз, как правило, были на шаг впереди врага и именно наши штабы были умнее, остроумнее и адекватнее ситуации. Даже имея в большинстве случаев меньше личного состава и техники мы умели победить на поле боя. Киевская, Харьковская и Лиманская операции это четко продемонстрировали", - пояснил Череватый.

Напомним, ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал РБК-Украина, что после выхода из Херсона россияне могут попытаться аккумулировать большое количество войск на левом берегу Днепра, чтобы начать обстрелы правого, в том числе Херсона.