ВОЙНА В Украине В США заявили о подготовке еще одного пакета военной помощи Украине

2022-11-14 17:00

В США анонсировали очередной пакет военной помощи для Украины. Он будет соразмерным с предыдущим пакетом, составлявшего 400 миллионов долларов.

В Белом доме обещают в сотрудничестве с Конгрессом США продолжать стабильное предоставление помощи Украине. Об этом во время брифинга рассказал советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты остаются постоянными в вопросе предоставления помощи Украине. Советник президента США заверил, что сейчас готовится очередной пакет военной помощи.

Салливан подчеркнул, что он будет примерно такого же масштаба, как предыдущий, и будет включать в себя похожий перечень вооружения.

"Мы остаемся стабильными в нашей помощи. Вы видели пакет, который мы только что анонсировали. В ближайшие пару недель будет еще один примерно в том же расписании и примерно такого же масштаба, как мы делали в течение последних нескольких недель и месяцев", – сказал Салливан.

Также он подчеркнул, что США продолжат поддерживать Украину в вопросах безопасности. Причем эта помощь не будет зависеть от интенсивности боевых действий или темпов контрнаступательных операций ВСУ. Также на предоставление помощи не повлияет приближение зимы.

"Не будет ослабления нашей поддержки или отклонения от частоты и интенсивности этой поддержки. Мы также консультируемся с Конгрессом по поводу получения дополнительных ресурсов, поскольку планируем на следующий год. Зима рассматривается как: будут боевые действия или не будут? Это больше касается решений, которые украинцам придется принимать в отношении темпов операций", – отметил Салливан.