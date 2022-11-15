ВОЙНА В Украине Война против Украины будет иметь долгосрочные последствия для каждого в рф, - немецкий военный аналитик

2022-11-15 11:33

Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, упевнений Вольфґанґ Шнайдерган. Це не просто війна путіна, наголосив він.

Війна проти України матиме довгострокові наслідки для російського суспільства, заявив голова Народного союзу Німеччини з догляду за військовими похованнями Вольфґанґ Шнайдерган.

"Кажуть, що це війна путіна. Це так, але все ж таки злочини на цій війні вчиняють російські чоловіки", - сказав екс-генерал, колишній генеральний інспектор Бундесверу в інтерв'ю виданням Redaktionsnetzwerk Deutschland. Інтерв'ю було оприлюднене з нагоди німецького Дня народної скорботи за жертвами воєн і тиранії.

За словами Шнайдергана, це означає, що майбутньому російському суспільству доведеться переосмислювати цю відповідальність. "Історія Німеччини - хороший вчитель щодо того, що це означає і як довго це триває", - додав він.

"День народної скорботи за жертвами воєн та тиранії - завжди важливе послання для живих. Народний союз приводить молодих людей на могили солдатів. Тут вони бачать наслідки війни та насильства. Це нікого не залишає байдужим", - зазначив Шнайдерган.

subscriber subscriber

Еще по теме

ЗСУ можуть звільнити захоплені рф території вже до кінця цього року, - екскомандувач Сил США у Європі Бен Годжес

2022-11-14 14:31

Белорусские пограничники возмутились тем, что Украина укрепляет границу

2022-11-13 15:00

В ВСУ спрогнозировали, когда рф может нанести новый массированный удар по Украине

2022-11-13 12:00

В роССии заявили о готовности к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

2022-11-12 19:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь и интернет - Как найти и выбрать доступную сеть

2022-11-15 14:32

Іспанія відправить Україні американські комплекси ППО «Hawk», — міністерка оборони Іспанії

2022-11-15 13:35

видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить

2022-11-15 12:27

Война против Украины будет иметь долгосрочные последствия для каждого в рф, - немецкий военный аналитик

2022-11-15 11:33
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Что делать, если полностью исчезнет мобильная связь и интернет - Как найти и выбрать доступную сеть 2022-11-15 14:32
Іспанія відправить Україні американські комплекси ППО «Hawk», — міністерка оборони Іспанії 2022-11-15 13:35
видео Как спастись во время артобстрелов и ракетных ударов - эти правила помогут выжить 2022-11-15 12:27
Война против Украины будет иметь долгосрочные последствия для каждого в рф, - немецкий военный аналитик 2022-11-15 11:33