ВОЙНА В Украине путин поставил новую задачу Суровикину после отступления из Херсона, - ISW

2022-11-14 20:00

РоССийский диктатор птн повысил командующего российскими войсками в Украине сергея суровикина в обязанностях, позволив выйти из Херсона при условии, что он захватит всю Донецкую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По мнению аналитиков, решение путлераобъясняется возросшей интенсивностью российских наступательных операций сначала в районе Бахмута, а затем в районе Угледара.

Наступательные операции рашистов в Донецкой области будут активизироваться в ближайшие недели по мере прибытия дополнительных мобилизованных военнослужащих вместе с силами, выведенными из западной части Херсона, считают эксперты.

По их мнению, украинские силы в этом районе окажутся в тяжелом положении, и Киеву, скорее всего, придется привлекать войска для защиты от возобновившихся наступлений орков.

Россияне вряд ли добьются значительных успехов в оперативном отношении, несмотря на возобновившиеся усилия. При этом в ISW не исключают, что со временем оккупанты смогут захватить Бахмут, но огромной ценой.

Российские силы, действующие в Донецкой области, включают в себя обычные части регулярных Вооруженных сил россии, мобилизованных военнослужащих, наемников ЧВК "Вагнера", формирования БАРС (Российский добровольческий резерв - ред.), кадыровцев и добровольческие батальоны.

Это причудливое скопление боевых сил будет иметь значительно меньшую боевую мощь, чем группировка регулярных частей аналогичного размера, считают аналитики.

Крайне маловероятно, что суровикин сможет превратить ее в силу, способную вести крупномасштабную наступательную механизированную маневренную войну. Тем более что он даже не тратит время на создание слаженной ударной группировки, прежде чем бросить ее в атаку. Это странное сочетание сил, скорее всего, принесет некоторый выигрыш за счет одной только численности, но украинские защитники, вероятно, заставят оккупантов остановиться в исходных точках.

В то же время, эксперты ISW пишут, что Украина вернет боевую мощь из западного Херсона и передислоцирует ее в другие районы как для оборонительных, так и для контрнаступательных операций.

Украинские силы продолжают добиваться успехов в Луганской области и, вероятно, смогут добиться еще больших результатов, если они будут подкреплены войсками из западной части Херсона, считают аналитики.

Ранее аналитики ISW писали, что бегство российских оккупантов из Херсона подорвало доверие к путлеру и поставило под сомнение его способность выполнять свои военные обещания.