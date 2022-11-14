ВОЙНА В Украине Согласится ли птн вывести войска из Украины: эксперт дал ответ

2022-11-14 22:00

Вероятность сценария, согласно которому птн сейчас согласится на условия Украины о выводе своих войск, составляет 0%, считает российский оппозиционный политик.

Путин не согласится на условия Украины о выводе своих войск для сохранения своей власти. Ведь акт капитуляции для него будет концом его правления в кремле.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в эфире 24 канала.

Политик считает, что на фоне неудач орков в Украине у путина остается немного удачных вариантов того, как выйти из этой ситуации. Впрочем, по мнению Гудкова, вероятность сценария, согласно которому Путин сейчас согласится на условия Украины о выводе своих войск, составляет 0%.

"Путин может пойти на какие-то условия только, если американцы скажут ему: "Володь, все, или тебя твои же "сливают", или мы тебе обещаем гарантии безопасности в обмен на определенные действия, которые ты выполнишь и отойдешь от власти. А мы тебя вывозим на Гавайи, обеспечиваем тебе остров с охраной, ты там себе живешь с Алиной и все о тебе забывают". Поэтому – это единственный способ для него сохраниться, но даже не власть. Власть он не сохранит. Я не верю в то, что путин сохранит власть, по крайней мере, на какие-то долгие периоды", – заявил российский оппозиционный политик.

По его мнению, чтобы сохранить свою жизнь, путину необходимо просить помощи у США.

"Акт капитуляции будет концом его сиденья в кремле. Там народ наш злой, завистливый, жестокий. Мы же видим, как они себя ведут, так сказать, сброд в Украине, что называется армией. Они не дадут жить. Поэтому ему только одна дорога – попросить у американцев прощения и помощи, второго варианта нет", – резюмировал Гудков.

Ситуация на кремле

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что на росии не способны четко объяснить своим гражданам почему "великое государство" проигрывает маленькой Украине. По его мнению, государственный переворот в Кремле неизбежен и он будет таким же внезапным, как бегство российской армии из Харьковской и Херсонской области.

По мнению историка и политического аналитика Валерия Соловья, путлерсобирается передать власть, ведь для него это вопрос не просто репутации, имиджа, но и уже даже личного выживания. Процесс транзита власти глава Кремля хочет запустить еще в этом году, если для него все будет удачно, ведь власть выгодно передавать на пике могущества.