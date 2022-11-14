ВОЙНА В Украине Рада намерена просить об исключении РФ из G20

2022-11-14 17:30

Преступления РФ против Украины несовместимы с целями и принципами сотрудничества в рамках Группы двадцати.

Верховная Рада планирует попросить Группу двадцатки (G20) исключить Российскую Федерацию из состава организации в связи с вооруженной агрессией против Украины. Об этом говорится в проекте постановления №8203.

Отмечается, что преступления РФ против Украины несовместимы с целями и принципами сотрудничества в рамках Группы двадцати.

В связи с этим Рада намерена призвать исключить РФ из состава G20 как не отвечающую целям и принципам Группы. Депутаты также планируют попросить G20 призвать Россию прекратить преступление агрессии против Украины, выведя свои войска с украинской территории.

Также парламент хочет призвать Группу двадцати осудить террористические действия РФ и геноцид украинского народа, и усилить санкционное давление на страну-агрессора, чтобы остановить войну и глобальный мировой кризис.

Кроме того, G20 хотят попросить существенно нарастить экономическую, финансовую и помощи в сфере безопасности Украине, которая позволит ускорить победу в войне.

Напомним, саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали.