ВОЙНА В Украине В ISW предупредили, куда рф перебросит войска после отступления с части Херсонской области

2022-11-15 20:00

 

Российская Федерация после отступления с части Херсонской области, вероятно, повторно введет войска в Донецкую область.

Из-за этого военные операции на западе региона, вокруг Бахмута и Донецка могут стать более интенсивными, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"…Российские силы, вероятно, добьются успехов в этих районах в ближайшие дни и недели, но вряд ли эти успехи будут значительными в оперативном отношении", - отмечается в материале.

Ранее спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что на Донбассе идут самые ожесточенные бои.

Отступление России в Херсонской области - что надо знать

ВСУ в конце лета начала контрнаступальные действия на ряде направлений. Украинская армия пошла вперед, в частности, в Херсонской области. Наши воины по состоянию на конец октября освободили свыше 80 населенных пунктов.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вывести оккупационные войска на левобережье Херсонской области, поскольку правобережье они не смогли удерживать из-за проблем со снабжением.

С 1 октября по 10 ноября защитники Украины в регионе освободили территория площадью свыше 1 тыс. квадратных километров. Уже 11 ноября в Херсон, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабной войны, зашли наши воины.

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