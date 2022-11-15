ВОЙНА В Украине Сунак: роССия должна вывести свои войска из Украины и положить конец варварской войне

2022-11-15 17:30

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите G20 осудил Россию за вторжение в Украину. Политик призвал Кремль вывести свои войска и "положить конец варварской войне".

Британский премьер также раскритиковал президента России Владимира Путина за отсутствие на встрече в Индонезии. Это произошло во вторник, 15 ноября, во время выступления Сунака на первом заседании форума. Оно было закрыто для СМИ, передает Sky News.

Политик подчеркнул, что Российская Федерация должна "уйти из Украины и положить конец этой варварской войне".

Согласно стенограмме, Сунак сказал: "Примечательно, что Путин не почувствовал себя в состоянии присоединиться к нам здесь. Возможно, если бы он это сделал, мы могли бы разобраться во всем".

Раннее (перед заседанием саммита) глава правительства Британии также обратил внимание на то, что глава Кремля отсутствовал на мероприятиях. Россия становится государством-изгоем, сказал Сунак в комментарии СМИ.

Напомним, что на индонезийском острове Бали 15 ноября стартовал саммит стран G20. В эпицентре внимания встречи в 2022 году оказалась война в Украине и мировая угроза применения ядерного оружия.

В группу "Большой двадцатки" входят такие страны: Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Япония, Южная Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, Южная Африка, Турция, Великобритания, США и Европейский Союз.

РФ в этом году представляет не президент, а глава министерства иностранных дел Сергей Лавров.