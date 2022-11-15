ВОЙНА В Украине Кремль отреагировал на резолюцию ООН о репарациях

2022-11-15 18:30

Запад использует "рейдерские методы захвата российских золотовалютных резервов", считает Дмитрий Песков.

Спикер Кремля Дмитрий Песков назвал резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине со стороны России формализацией грабежа российского государства. Об этом он сказал на брифинге во вторник, 15 ноября.

"Естественно, организаторы этого процесса пытаются завершить грабеж наших золотовалютных резервов, которые были совершенно незаконным образом заблокированы. Это формализация этого грабежа с использованием площадки ООН. Россия категорически против", – сказал Песков журналистам.

По его мнению, Запад использует "рейдерские методы захвата российских золотовалютных резервов".

"Безусловно, Россия будет делать все что возможное", – заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о шансах не допустить изъятия замороженных Западом российских резервов.

Песков добавил, что "на фоне абсолютного попрания в последние полгода всех основ и правил частной собственности, международного права и так далее, конечно, превалируют такие рейдерские методы захвата".

"Все это мы будем учитывать при определении наших дальнейших действий", – резюмировал он.

Напомним, 14 ноября, Генассамблея ООН поддержала резолюцию, которой предлагается ввести механизм компенсации ущерба Украине в результате войны, развязанной Россией. Документ поддержали 94 страны, воздержалось – 74, против – 13.

После этого президент Владимир Зеленский заявил, что России придется заплатить Украине репарации за ущерб от войны – это теперь часть международно-правовой реальности.