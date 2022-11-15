ВОЙНА В Украине "Не бойтесь правды": Подоляк заявил о невозможности дальнейшего существования роССии

2022-11-15 21:00

Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде. Она должна проиграть войну против Украины, понести наказание и пройти политтрансформацию.

Об этом сообщил в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию. Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем…", - написал Подоляк.