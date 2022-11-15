ВОЙНА В Украине "Не бойтесь правды": Подоляк заявил о невозможности дальнейшего существования роССии

2022-11-15 21:00

 

Россия не может продолжать существовать в нынешнем виде. Она должна проиграть войну против Украины, понести наказание и пройти политтрансформацию.

Об этом сообщил в Twitter советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Не надо бояться правды. Россия не может продолжать существовать дальше в нынешнем виде и с нынешними правящими элитами. Россия должна проиграть, быть наказана за пренебрежение международным правом и пройти политтрансформацию. Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв в дальнейшем…", - написал Подоляк.

subscriber subscriber

Еще по теме

В США заявили о подготовке еще одного пакета военной помощи Украине

2022-11-14 17:00

В роССии заявили о готовности к переговорам с Украиной "без предварительных условий"

2022-11-12 19:00

Подоляк озвучил цель визита Патрушева в Иран

2022-11-09 22:00

Подоляк о последствиях войны для рф: Украина возвращает роССию к реальности

2022-11-07 21:00

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

В Украине ужесточат требования для выхода на пенсию: работать придется дольше

2022-11-15 22:00

"Не бойтесь правды": Подоляк заявил о невозможности дальнейшего существования роССии

2022-11-15 21:00

В ISW предупредили, куда рф перебросит войска после отступления с части Херсонской области

2022-11-15 20:00

Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение роССии

2022-11-15 19:30
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

В Украине ужесточат требования для выхода на пенсию: работать придется дольше 2022-11-15 22:00
"Не бойтесь правды": Подоляк заявил о невозможности дальнейшего существования роССии 2022-11-15 21:00
В ISW предупредили, куда рф перебросит войска после отступления с части Херсонской области 2022-11-15 20:00
Лидер Китая призвал к мирным переговорам с Украиной, но не осудил вторжение роССии 2022-11-15 19:30