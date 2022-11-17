ВОЙНА В Украине ПВО, артиллерия и установки HAWK: стало известно, что ВСУ получит после "Рамштайн-7"

2022-11-17 18:00

 

Координационная группа "Рамштайн-7" провела встречу. В результате Украине намерены предоставить системы ПВО, снаряды для РСЗО, ствольную артиллерию и зимнюю форму.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал, какие страны и что передадут Киеву, в частности: 

  • Греция предоставит 155-мм боеприпасы;
  • Польша - дополнительную артиллерию, боеприпасы и средства ПВО ближнего действия;
  • Испания - две ракетные установки HAWK;
  • Германия - установки РСЗО;
  • Канада - 500 миллионов долларов на вооружение и зимнее снаряжение;
  • Швеция - пакет помощи на 287 миллионов долларов.

Он заверил, что Контактная группа продолжит углублять свою работу.

"Мы не согласимся с путинской имперской агрессией и эрозией международных норм, как с определенной новой реальностью. Вместе с тем, мы продолжим отстаивать неотъемлемые права Украины на самозащиту. Мы продолжим укреплять наше единство и решительность. Мы продолжим показывать мощь партнерства. И мы продолжим укреплять Оружие. силы Украины путем быстрого наращивания их возможностей, необходимых для обороны страны. И мы продолжим помогать украинскому народу в его борьбе за свободу", - заявил Остин.

Рамштайн-7 - главные новости

16 ноября, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что семь стран намерены предоставить Украине системы противовоздушной обороны. При этом он указал, что в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины необходимо приложить большие усилия, чтобы покрыть срочные потребности Киева в системах ПВО.

В свою очередь министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, заявил, что защита неба будет приоритетом №1 для Киева.

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