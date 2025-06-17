Мир Ізраїльські військові протягом трьох днів знищили більше третини усіх ракетних установок в Ірані

2025-06-17 08:24

Ізраїльські військові знищили понад 120 ракетних установок в Ірані. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю.

"З початку операції було знищено понад 120 ракетних пускових установок, що становить третину від загальної кількості пускових установок іранського режиму", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що сьогодні вночі Повітряні сили Ізраїлю здійснили кілька хвиль ударів по 100 військовим цілям в центральній частині Ірану. Було задіяно приблизно 50 літаків. Вони атакували місця зберігання ракет, пускові установки ракет класу "земля-земля" та командні центри.

"Під час цих ударів одночасно було уражено понад 20 ракет, за кілька хвилин до того, як вони мали бути запущені в напрямку Ізраїлю", - зазначили в ЦАХАЛ.

Також ізраїльські військові підтвердили ліквідацію глави розвідувального підрозділу Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Мохаммада Хаземі, його заступника Мохаммада Хасана Мохакекі, главу розвідки спецпідрозділу КВІР Аль-Кудс Мохсена Бакері та його заступника Абу аль-Фазла Ніхої.

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