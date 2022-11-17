ВОЙНА В Украине США о ракете в Польше: в конечном счете виновна роССия

2022-11-17 19:00

Ракета, которая упала вечером 16 ноября на территории Польши, была, скорее всего, результатом работы украинской ПВО. Но в конечном итоге полную ответственность несет Россия.

Как говорится в заявлении пресс-секретаря Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон на сайте Белого дома, Вашингтон полностью доверяет расследованию обстоятельств происшествия польских правоохранителей.

"Мы не увидели ничего, что противоречило бы предварительной оценке президента Дуды о том, что этот взрыв, скорее всего, был результатом ракеты украинской ПВО, которая, к сожалению, приземлилась в Польше. Мы продолжим прозрачно оценивать и делиться любой новой информацией по мере ее поступления. Мы также продолжим поддерживать тесный контакт с украинцами по поводу любой информации, которая у них есть, чтобы дополнить картину", - сообщила Уотсон.

Полную ответственность за произошедшее США возлагают на Россию.

"Тем не менее, какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что стороной, в конечном счете ответственной за этот трагический инцидент, является Россия, которая обстреляла Украину ракетами, специально предназначенными для поражения гражданской инфраструктуры. Украина имела и имеет право на самооборону", - подчернули в США.

США еще раз выражают солидарность с народом Украины и приносят соболезнования в связи с потерями, которые украинцы понесли в результате российских варварских ударов.

Ракета попала в Польшу: что известно

Вчера вечером, 15 ноября, польские СМИ сообщили о взрывах на ферме в Люблинском воеводстве в 8 км от Украины и двух погибших. На место инцидента прибыли военные и правоохранители. Агентство AP со ссылкой на источники в американской разведке писало о падении российских ракет на территории Польши.

Падение ракет произошло на фоне самого крупного массированного удара России по Украине. Под огонь врага, в частности, попала и Львовская область, которая граничит с Польшей.

В России все обвинения отрицали, традиционно заявляя о "провокациях".

Сегодня, 16 ноября, в МИД Польши заявляли, что речь идет о ракете российского производства. Президент Дуда позднее проинформировал, что нет точной информации, кто именно запустил ракету.

Американский президент Джо Байден назвал "маловероятным" то, что упавшая в Польше ракета была выпущена из России. Вместе с тем в США также рассматривают версию, что ракеты были выпущены украинскими ПВО.

В Польше не считают ракетную атаку преднамеренным нападением. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, РФ несет полную ответственность за атаки. Альнс развернет силы ПВО на восточном фланге.