ВОЙНА В Украине Польские СМИ: Ракета, убившая двух человек в Польше, может быть российской Х-101

2022-11-17 16:30

По визуальным признакам обломков, ракета, которая упала 15 ноября на территории Польши во время массированного ракетного удара РФ по Украине, могла быть крылатой ракетой Х-101.

Об этом сообщает корреспондент Polsat News Матеуш Ляховский после общения с двумя военными экспертами, пишет "Европейская правда".

Ляховский рассказал, что один из его источников - специалист по военным вопросам, который не из Украины и не из Польши, а второй - эксперт, связанный с украинским Минобороны. Свои оценки они высказали после осмотра доступной в СМИ фотографии обломка ракеты, который обнаружили на месте взрыва.

Журналист добавляет, что Х-101 уже много раз применялись Россией для ракетных атак против Украины и были среди ракет, которые задействовали 15 ноября. Он также обратил внимание, что в пределах 15 км от Пшеводово на территории Украины есть объекты, которые Россия могла выбрать целями удара.

"Сейчас на месте продолжает работу экспертная группа польских военных. Они, безусловно, определят, какой именно тип ракеты это был и какая страна запустила ее", - отметил Ляховский.