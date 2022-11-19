ВОЙНА В Украине Артиллерия ВСУ отодвигает оккупантов на юге

2022-11-19 12:00

Оккупанты обустраивает оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении территорий, проводят передислокацию подразделений в зону максимального удаления от района поражения артиллерией ВСУ.

За минувшие сутки ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневых задач на юге Украины. В результате были уничтожены 26 российских захватчиков и два танка. Об этом в ночь на субботу, 19 ноября, сообщили в Оперативном командование Юг.

Отмечается, что обстановка в операционной зоне на таврическом и южнобужском направлении стабильно напряженная, но контролируемая. Противник ведет боевые действия вдоль берегов Днепра, обустраивает оборонительные рубежи с углублением в восточном направлении территорий, проводит передислокацию подразделений в зону максимального удаления от района поражения артиллерией ВСУ.

В целях уточнения положения украинских подразделений россияне продолжают использование БПЛА в районах Олешек, Львового, Голой Пристани, Берислава. Впрочем, из-за ухудшения погодных условий количество воздушных шпионов существенно уменьшилось.

Враг наносил удары из РСЗО и танков в направлении Чернобаевки, Антоновки, Приднепровского, Токаревки, Отрадокаменки, речного порта и жилых кварталов Херсона. Из тяжелой артиллерии в течение дня несколько раз обстрелян Красный Маяк, в результате атаки дрона, снаряженного ВОГом, в Бериславе ранен местный житель.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи.

По предварительным данным, на левобережье Днепра потери российских агрессоров составляют 26 погибших и два танка - у Олешек.

"В Черном море корабельная группировка вражеского недофлота в количестве семи кораблей маневрирует вдоль побережья ВОТ АР Крым", - сообщили в ОК Юг. Там также добавили, что на боевом дежурстве находится один подводный ракетоноситель, снаряженный четырьмя Калибрами.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по базе врага на Кинбурнской косе. Были ликвидированы семь оккупантов и две единицы авто-бронетехники.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Кинбурнская коса - единственная не освобожденная от оккупантов территория области.