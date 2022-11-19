ВОЙНА В Украине На Кинбурнской косе ВСУ уничтожили район скопления оккупантов и техники

2022-11-19 16:00

Вооруженные силы Украины ударили по скоплениям российских оккупантов на Кинбурнской косе и в районе Олешек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Отмечается, что противник ведет оборону на левом берегу Днепра Херсонской области, обустраивает фортификации с углублением в территорию региона, а также перебрасывает подразделения на максимальное расстояние от зоны поражения украинской артиллерии.

Ракетные и артиллерийские подразделения ВСУ выполнили 33 огневые задачи - на Кинбурнской косе поражен район сосредоточения живой силы, вооружений и техники россиян. Оттуда оккупанты обстреливали портовые буксиры и зерновые баржи в Днепро-Бугском лимане.

Уничтожено семь россиян, две единицы автомобильной и бронированной техники, а также пункт базирования.

На левом берегу Днепра предварительные потери противника составили 26 человек и два танка в районе Олешек.

Напомним, ранее советник Офиса президента Алексей Арестович, говоря о Кинбурнской косе, заявил, что "Николаевская область вдруг стала свободной". На сегодня это единственный участок в регионе, который остается оккупированным.