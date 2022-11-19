ВОЙНА В Украине США обещают больше помощи Украине

2022-11-19 17:00

 

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

"Помощи будет больше", - заявил на брифинге Кирби.

Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.

Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

Напомним, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.

Ранее сообщалось, что 10 ноября Вашингтон выделил очередные 400 миллионов долларов военной помощи с акцентом на системы противовоздушной обороны.

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили проверять финансовую помощь, оказываемую Украине.

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