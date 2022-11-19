США обещают больше помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.
"Помощи будет больше", - заявил на брифинге Кирби.
Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.
Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.
Напомним, что администрация президента США Джо Байдена просит Конгресс выделить еще 37,7 млрд долларов в качестве экстренной помощи.
Ранее сообщалось, что 10 ноября Вашингтон выделил очередные 400 миллионов долларов военной помощи с акцентом на системы противовоздушной обороны.
Республиканцы в Палате представителей Конгресса США предложили проверять финансовую помощь, оказываемую Украине.