ВОЙНА В Украине Дуда заявил, что ситуации, подобные падению ракеты в Польше, могут повториться

2022-11-19 22:00

 

Польше следует быть готовой к тому, что такие инциденты, как падение ракеты на территории страны, могут повториться. Об этом президент Польши Анджей Дуда заявил 18 ноября в польском Жешуве.

"К сожалению, в определенном смысле мы должны быть готовы к тому, что ситуации, связанные с разными несчастными случаями в результате войны, могут повториться. Я надеюсь, что такого не будет, и мы делаем все возможное, чтобы такого не произошло", – сказал он.

По словам президента Польши, от ситуаций, подобных произошедшему в Переводове 15 ноября, "сложно защититься".

Дуда озвучил мнение экспертов, согласно которому "ни одна система ПВО не успела бы перехватить эту ракету над территорией Польши в момент, когда она летела к месту падения".

На месте падения ракеты работают эксперты, в том числе представители Украины.

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