ВОЙНА В Украине Подвижение ВСУ к Сватово и отход оккупантов из Олешек: карты боев

2022-11-20 18:00

Украинские военные в Луганской области ведут контрнаступательные действия вдоль линии Сватово - Кременная, на Донбассе продолжаются ожесточенные бои, а на юге страны российские оккупанты выводят свои силы из зоны досягаемости артиллерии ВСУ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Сватовское направление

Силы Обороны Украины 19 ноября продолжали контрнаступательные действия на всем протяжении линии Сватово-Кременная.

В Минобороны РФ заявили, что российские силы отражали атаки украинских войск в направлениях н.п. Сватово.

По словам российских "военкоров", ВСУ проводили штурмы вражеских позиций в Червонопоповке. Также украинские бойцы ведут бои в районе Куземовки (примерно 13 км к северо-западу от Сватово) и в Новоселовке.

По информации Генштаба ВСУ, оккупанты обстреляли населенные пункты вдоль линии фронта Сватово-Кременная.

Ситуация на Донбассе

Оккупанты продолжали наступательные действия в районе Бахмута, несмотря на сообщения о больших потерях. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отразили атаки противника на Белогоровку и Зеленополье к северо-востоку от Бахмута и Клещиевку к юго-западу от Бахмута.

Как утверждали российские "военкоры", войска РФ продолжали атаковать украинские позиции в районе Спорного, Верхнекаменского и Белогоровки, все вблизи трассы Т1302.

Геолокационные кадры показали, что украинские силы сохраняли свои позиции возле Майорска (примерно в 20 км к юго-востоку от Бахмута), хотя российские официальные лица ранее заявляли о своем контроле над этим населенным пунктом еще 13 ноября.

В Генштабе ВСУ рассказали, что около 500 раненых военнослужащих РФ прибыли в госпитали Горловки с Майорского направления, что свидетельствует о больших потерях российских войск на этом участке линии фронта, отмечают аналитики. Однако российские блогеры утверждают, что войска РФ захватили южную часть трассы Т0513, которая начинается в Майорске.

19 ноября российские войска продолжали наступление к западу от Донецка и вокруг Авдеевки. ВСУ остановили наступление противника на Водяное (примерно 8 км к западу от Авдеевки) и Новомихайловку (примерно 30 км к юго-западу от Донецка).

Российские источники утверждали, что силы РФ продолжали штурмовые операции вблизи населенных пунктов Водяное, Первомайское (примерно в 4 км к северо-западу от Водяного) и якобы вытеснили ВСУ с их позиций на окраинах н. п. Невельское (примерно в 7 км к юго-западу от Водяного). Российские и украинские войска продолжали вести артиллерийские бои к юго-западу от Донецка и в восточной части Запорожской области.

"Южная ось"

Оккупанты 19 ноября продолжали принимать оборонительные меры и вести обстрел к востоку от реки Днепр в Херсонской области. Как заявили в Оперативном командовании "Юг", захватчики продолжают занимать оборонительные позиции к востоку от реки Днепр и выводят свои силы из зоны досягаемости украинской артиллерии.

Российский блогер утверждал, что войска РФ начали отход из Олешек, к югу от Херсона, на левом берегу Днепра. Российские и украинские источники сообщили о взрывах на острове Карантинный, к юго-западу от Херсона, приписывая это ударам по складу горючего.

Также интервенты продолжали обстрел районов на правом (западном) берегу Днепра, в том числе Херсона, Антоновки, Козацкого и Чернобаевки.

Украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск и военным объектам к югу от Днепра. В Генштабе ВСУ сообщили, что украинские силы нанесли удар по району сосредоточения российских войск в Михайловке, в 38 км к югу от города Херсон на трассе R57, ликвидировав 60 оккупантов и ранив 70. В ОК "Юг" информируют об ударе ВСУ по скоплению вражеских сил на Кинбурнской косе, в результате чего 7 захватчиков погибли и 2 единицы бронетехники были уничтожены.

Российские силы продолжали укреплять районы вокруг наземных коммуникаций на юге Украины, борясь с частичной утратой возможности использования моста через Керченский пролив. Есть данные о том, что оккупационные администрации вынуждают мирных жителей рыть окопы и строить оборонительные сооружения вблизи Мелитополя.

Российские источники выражали постоянную обеспокоенность тем, что украинские силы концентрируются вдоль линии фронта в Запорожской области для контрнаступления в сторону Мелитополя.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что ВСУ могут войти в Крым до конца декабря. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские силы пытаются компенсировать потерю моста через Керченский пролив, и опубликовал кадры пробки грузовых автомобилей в Мариуполе.

Войска РФ 19 ноября продолжали обстрел западнее н.п. Гуляйполе, а также в Николаевской и Днепропетровской областях. Российские и украинские источники сообщили, что интервенты нанесли удар по заводу "Мотор Сич" в Запорожье с помощью зенитных ракет и беспилотников-камикадзе.

Также российские войска нанесли удары по Очакову Николаевской области зенитными ракетами, а по Никополю и Марганцу Днепропетровской области били из артиллерии и РСЗО.