ВОЙНА В Украине москва договорилась с Тегераном о производстве иранских беспилотников на территории рф, - The Washington Post

2022-11-20 14:00

Иран и Россия заключили соглашение о производстве беспилотников на российской территории.

Источник: The Washington Post со ссылкой на данные разведок США и других западных стран

Детали: По информации издания, Москва непублично достигла соглашения с Тегераном о начале производства сотен беспилотников на территории РФ.

Как сообщили трое чиновников на условиях анонимности, российские и иранские чиновники завершили сделку во время встречи в Иране в начале ноября, и обе страны быстро движутся к передаче проектов и ключевых компонентов, что может позволить начать производство в течение нескольких месяцев.

Для Москвы эта сделка может удовлетворить острую потребность в высокоточных боеприпасах, которых не хватает после девяти месяцев боевых действий. По словам официальных лиц, соглашение также предлагает существенные экономические и политические выгоды для Ирана.

Лидеры Ирана могут считать, что они смогут избежать новых санкций, если беспилотники будут физически собраны в России, считают чиновники.

Российские заводы ранее провели незначительные переработки некоторых из приобретенных у Ирана беспилотников, изменив, например, название и цветовую гамму, чтобы они больше напоминали российские. Но до сих пор не было собственного производства БПЛА иранской разработки на российской земле, пишет издание.

Предыстория:

- По данным СМИ и украинской разведки, Иран пообещал предоставить России ракеты класса "земля-земля", против которых у Украины пока нет эффективной защиты. В частности, украинской власти известно о планах России приобрести в Иране баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и доставить их воздушным путем в Крым и морским путем в российские порты на Каспии.

- Официальный Тегеран продолжает настаивать, что не передавал России оружия.

- Недавно, однако, Иран признал, что поставлял определенное количество беспилотников перед началом полномасштабного вторжения РФ.

- По данным украинской разведки, Беларусь договаривается с Ираном о производстве артиллерийских снарядов.