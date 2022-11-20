Украинцам рассказали, кто в декабре сможет получить по 1200 гривен

Некоторым украинцам в декабре выплатят дополнительную денежную помощь в размере 1200 гривен на одного.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Так, на выплаты выделено 100 миллионов гривен от организации Красный Крест.
Как отмечается, получить помощь смогут жители Херсонщины, которые не были эвакуированы с региона во время оккупации. Получить деньги жители смогут через "Укрпочту".
"Выплачивать средства начнут с декабря. Осуществят это через Укрпочту. В частности, через два стационарных почтовых отделения, которые находятся в самом Херсоне. Один из них - центральный - будет доставлять наличные деньги по всей области", - говорится в сообщении.