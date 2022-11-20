ВОЙНА В Украине Украинцам рассказали, кто в декабре сможет получить по 1200 гривен

2022-11-20 15:00

Некоторым украинцам в декабре выплатят дополнительную денежную помощь в размере 1200 гривен на одного.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Так, на выплаты выделено 100 миллионов гривен от организации Красный Крест.

Как отмечается, получить помощь смогут жители Херсонщины, которые не были эвакуированы с региона во время оккупации. Получить деньги жители смогут через "Укрпочту".

"Выплачивать средства начнут с декабря. Осуществят это через Укрпочту. В частности, через два стационарных почтовых отделения, которые находятся в самом Херсоне. Один из них - центральный - будет доставлять наличные деньги по всей области", - говорится в сообщении.