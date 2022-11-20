ВОЙНА В Украине Украинцам выплатят по 1800 гривен на оплату коммуналки

2022-11-20 12:00

 

Количество получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в этом сезоне существенно увеличилось. Связано это с тем, что доходы украинцев снизились. В этом сезоне средний размер льготы составит 1800 гривен.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что государство должно немедленно реагировать на новые заявки на начисление субсидий.

На сегодня льготы получают почти 2,5 млн домохозяйств, но вскоре их число вырастет. Уже зафиксирован рост количества заявок.

"Средний размер субсидии прогнозируемо составит около 1800 грн. в месяц. В бюджете как на этот, так и на следующий год достаточно средств, чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения и предоставить необходимый объем помощи в виде субсидий", – сказал Шмыгаль.

Чтобы оформить субсидию, следует обратиться в органы социальной защиты населения, заполнить заявление и предоставить все необходимые документы.

Кроме того, продолжаются выплаты на оплату коммунальных услуг для лиц, которые бесплатно предоставили жилье ВПЛ.

Государство выплачивает по 900 грн. в месяц за каждого переселенца. Главное условие для владельцев жилья, чтобы они имели право собственности на эту недвижимость, не имели долгов за коммуналку и предоставили людям жилье бесплатно.

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