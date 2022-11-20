ВОЙНА В Украине Всем пенсионерам положены новые доплаты, но часть заберут

2022-11-20 19:00

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закопроект №7649 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об упрощении механизма участия в общеобязательном государственном пенсионном страховании". Документ предусматривает в частности то, что часть средств, которые бизнес или физическое лицо жертвует на выплату пенсий пенсионеру, будет использоваться Пенсионным фондом для выплаты пенсий другим пенсионерам.

Об этом сообщает "Хвиля".

Документ предусматривает, что в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" появится новая статья "Благотворительные пожертвования юридических и физических лиц".

Благотворительные пожертвования юридических и физических лиц могут быть обезличенными или персонализированными. В случае если юридическое или физическое лицо предоставляет персонализированное благотворительное пожертвование (адресованное определенному им пенсионеру), 70% такого пожертвования направляются для выплаты этому пенсионеру выбранным им способом.

Остальные 30% будут считаться средствами Пенсионного фонда, и будут идти на выплату пенсий всем пенсионерам.

Отметим, что это произойдет, если документ подпишет президент Украины Владимир Зеленский.